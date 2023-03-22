TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'in yıldızı Maxi Gomez'e Celta Vigo'dan teklif var!

Trabzonspor'a sezon başında La Liga ekiplerinden Valencia'dan 3 milyon euro bedelle tranfer edilen Maxi Gomez ligde henüz tam anlamıyla beklentileri karşılayabilmiş değil.

Uruguaylı golcü oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta 6 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

YILLIK MALİYETİ 70 MİLYON TL

Bordo-mavili kulüpten senelik 1 milyon 750 bin euro kazanan golcü oyuncu, ekstra olarak da 1 milyon 250 bin euro imaj hakkı ücreti alıyor.

CELTA VİGO İSTİYOR

İspanya'da yayın yapan El Golazo de Gol televizyonunun haberine göre; Maxi Gomez'i La Liga ekiplerinden Celta Vigo istiyor. Uruguaylı golcü için teklif edilen miktar ise 5 milyon euro. Trabzonspor'un bu teklife ne cevap vereceği henüz netlik kazanmış değil.