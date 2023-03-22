Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'in yıldızı Maxi Gomez'e Celta Vigo'dan teklif var!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'in yıldızı Maxi Gomez'e Celta Vigo'dan teklif var!

Trabzonspor'a yaz transfer döneminde Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez henüz beklenen katkıyı veremedi. Uruguaylı golcü oyuncu için ise İspanya'dan bir transfer iddiası geldi. İşte haberin ayrıntıları... | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 20:04 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 20:22
ERDİ DEMİRKOL
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Bordo-mavililer'in yıldızı Maxi Gomez'e Celta Vigo'dan teklif var!

Trabzonspor'a sezon başında La Liga ekiplerinden Valencia'dan 3 milyon euro bedelle tranfer edilen Maxi Gomez ligde henüz tam anlamıyla beklentileri karşılayabilmiş değil.

Uruguaylı golcü oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta 6 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

YILLIK MALİYETİ 70 MİLYON TL

Bordo-mavili kulüpten senelik 1 milyon 750 bin euro kazanan golcü oyuncu, ekstra olarak da 1 milyon 250 bin euro imaj hakkı ücreti alıyor.

CELTA VİGO İSTİYOR

İspanya'da yayın yapan El Golazo de Gol televizyonunun haberine göre; Maxi Gomez'i La Liga ekiplerinden Celta Vigo istiyor. Uruguaylı golcü için teklif edilen miktar ise 5 milyon euro. Trabzonspor'un bu teklife ne cevap vereceği henüz netlik kazanmış değil.

DİĞER
Çağla Şıkel'den duygusal sözler: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim
Pınar Eliçe'den Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı'ya olay sözler! Kendini tutamadı peş peşe verdi veriştirdi: "Kaliteli bir kadın yapmaz"
Jesus'a büyük şok! Brezilya basını kötü haberi verdi
Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'dan anlamlı hareket
Doğan'dan Avcı ve Ak sözleri!
Ramazan'da çekilecek tesbih ve zikirler Diyanet
Resimli, dualı, hadisli Ramazan mesajları
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! 20:03
Ümit Milli Takım'da Levent Sürme dönemi! Ümit Milli Takım'da Levent Sürme dönemi! 19:45
Beşiktaş'ta F.Bahçe mesaisi başladı! Beşiktaş'ta F.Bahçe mesaisi başladı! 19:33
Kayserispor Ethem Balcı'nın sözleşmesini uzattı Kayserispor Ethem Balcı'nın sözleşmesini uzattı 19:18
F.Bahçe Alagöz Holding evinde çok rahat! F.Bahçe Alagöz Holding evinde çok rahat! 18:17
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! 18:14
Daha Eski
G.Saray HDI Sigorta galip geldi! G.Saray HDI Sigorta galip geldi! 18:11
A Milli Takım'da Ermenistan mesaisi sürüyor A Milli Takım'da Ermenistan mesaisi sürüyor 18:09
F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! 17:45
Mehmet Can Aydın açıkladı! "Küçükken hayalim..." Mehmet Can Aydın açıkladı! "Küçükken hayalim..." 17:18
İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... 17:01
Eroğlu: Şampiyon olmak için 3 puanla ayrılmalıyız Eroğlu: Şampiyon olmak için 3 puanla ayrılmalıyız 17:01