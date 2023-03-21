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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da ayrılık listesi kabarık! En az 10 milyon euro...

Karadeniz devinde sezon sonunda birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor. Takımın köklü bir revizyona gitmesi ve maaş yükünün en az 10 milyon euro azaltılması hedefleniyor... | TS spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da ayrılık listesi kabarık! En az 10 milyon euro...
Yeni başkan olacak Ertuğrul Doğan ve yönetimi, gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Sözleşmesi sona erecek Hamsik ile birlikte kiralık olarak takımda bulunan Gbamin Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca yüksek para kazanan oyunculardan ayrılma isteği bulunanlara teklif getirmeleri durumunda gerekli kolaylık sağlanacak. Hugo, Peres ve Bakasetas gibi isimlere teklif ihtimali bulunuyor. Yurt dışı basınında isimleri sürekli olarak farklı takımlarla yazılan bu oyunculardan bonservis kazanmak isteyen yönetim, ayrıca maaş dengesini de oturtmaya çalışacak. Şu an Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Koita da kesin yolcu.

Gedikli şov yaptı

Fırtına Emrehan Gedikli'yi Avusturya Ligi Bundesliga ekibi Austria Lustenau'a kiralanmıştı. 19 yaşındaki santrfor, Austria Klagenfurt maçının 85'inci dakikasında oyuna girdi. +5'te uzaktan gönderdiği füze gibi şutla skoru belirledi: 4-2.
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