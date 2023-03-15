Arda maça çıkamadı

Uğurcan Çakır'ın sakat veya cezalı olduğu maçlarda Arda Akbulut 6 defa şans bulmuştu. 22 yaşındaki eldivenin performansı da beğenilmişti. Ancak genç kaleci bir anda formayı unuttu. Sezonun ilk yarısında Bandırmaspor'a ikinci devrede ise Adanaspor'a kiralanan Arda henüz resmi maça çıkamadı. Adanaspor deprem felaketi sonrasında ligden çekilmişti.
Uğurcan Çakır'ın sakat veya cezalı olduğu maçlarda Arda Akbulut 6 defa şans bulmuştu. 22 yaşındaki eldivenin performansı da beğenilmişti. Ancak genç kaleci bir anda formayı unuttu. Sezonun ilk yarısında Bandırmaspor'a ikinci devrede ise Adanaspor'a kiralanan Arda henüz resmi maça çıkamadı. Adanaspor deprem felaketi sonrasında ligden çekilmişti.