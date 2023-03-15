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Ağabey kardeşiz

Trabzonspor'un Başkan adayı Ertuğrul Doğan, eski başkan Ahmet Ağaoğlu ile aralarında problem bulunduğu iddialarını yalanladı. Doğan "O benim şampiyon başkanımdır. Sayın Ağaoğlu ile dün olduğu gibi bugün de, yarınlarda da ağabey-kardeş ilişkimizi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Ağabey kardeşiz
Trabzonspor'un Başkan adayı Ertuğrul Doğan, eski başkan Ahmet Ağaoğlu ile aralarında problem bulunduğu iddialarını yalanladı. Doğan "O benim şampiyon başkanımdır. Sayın Ağaoğlu ile dün olduğu gibi bugün de, yarınlarda da ağabey-kardeş ilişkimizi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.
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