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Trabzonspor'dan Metin Özke için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski yönetici Metin Özke için başsağlığı mesajı yayımladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 17:49
Trabzonspor'dan Metin Özke için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski yönetici Metin Özke için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Eski yöneticimiz, Divan Kurulu üyemiz ve 1461 Trabzon Kulübünün eski başkanı Metin Özke vefat etmiştir. Merhum Metin Özke'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Özke'nin yarın öğle vakti Yomra Kaşüstü Merkez Ulu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.



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