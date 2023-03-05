Ertuğrul Doğan temsil etti

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesinin ardından tüzük gereği seçime kadar başkanlığa vekalet edecek olan Asbaşkan Ertuğrul Doğan, maçı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte protokol tribününden takip etti... Ertuğrul Doğan, Ümraniyespor maçı için stada gelen takım otobüsünü karşıladı. Doğan, Abdullah Avcı ve futbolculara başarılar diledi. Bir grup taraftar, başkan adaylığını açıklaması beklenen Doğan'ı tezahüratlarla karşıladı.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesinin ardından tüzük gereği seçime kadar başkanlığa vekalet edecek olan Asbaşkan Ertuğrul Doğan, maçı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte protokol tribününden takip etti... Ertuğrul Doğan, Ümraniyespor maçı için stada gelen takım otobüsünü karşıladı. Doğan, Abdullah Avcı ve futbolculara başarılar diledi. Bir grup taraftar, başkan adaylığını açıklaması beklenen Doğan'ı tezahüratlarla karşıladı.