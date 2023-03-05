Haberler Trabzonspor Ertuğrul Doğan temsil etti

Ertuğrul Doğan temsil etti

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesinin ardından tüzük gereği seçime kadar başkanlığa vekalet edecek olan Asbaşkan Ertuğrul Doğan, maçı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte protokol tribününden takip etti... Ertuğrul Doğan, Ümraniyespor maçı için stada gelen takım otobüsünü karşıladı. Doğan, Abdullah Avcı ve futbolculara başarılar diledi. Bir grup taraftar, başkan adaylığını açıklaması beklenen Doğan'ı tezahüratlarla karşıladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Ertuğrul Doğan temsil etti
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesinin ardından tüzük gereği seçime kadar başkanlığa vekalet edecek olan Asbaşkan Ertuğrul Doğan, maçı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte protokol tribününden takip etti... Ertuğrul Doğan, Ümraniyespor maçı için stada gelen takım otobüsünü karşıladı. Doğan, Abdullah Avcı ve futbolculara başarılar diledi. Bir grup taraftar, başkan adaylığını açıklaması beklenen Doğan'ı tezahüratlarla karşıladı.
DİĞER
Son dakika haberi: Enner Valencia'dan ayrılık açıklaması! 100. maçında golünü atmıştı...
Maddi sıkıntılar yaşayan Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş yine maddi krizin eşiğinde! Şimdi de...
Çarpıcı eleştiri! "Böyle bir pozisyona faul çalan hakem..."
G.Saray'dan orta saha harekatı! En iyi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı: Enteresan durumlar yaşıyoruz!
Fırtına Ümraniyespor'a kaybetti!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 MART)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli ismi robota benzetti! F.Bahçeli ismi robota benzetti! 07:43
Çarpıcı eleştiri! "Böyle bir pozisyona faul çalan hakem..." Çarpıcı eleştiri! "Böyle bir pozisyona faul çalan hakem..." 07:32
Atletico Madrid evinde farka koştu! Atletico Madrid evinde farka koştu! 00:59
PSG'den evinde gollü galibiyet! PSG'den evinde gollü galibiyet! 00:59
Fiorentina Milan'ı mağlup etti! Fiorentina Milan'ı mağlup etti! 01:20
F.Bahçeli yıldıza övgüler yağdırdı! "Takımda tutmak zor olacak" F.Bahçeli yıldıza övgüler yağdırdı! "Takımda tutmak zor olacak" 07:18
Daha Eski
F.Bahçe takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu F.Bahçe takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu 00:35
F.Bahçe Kayseri'de kazandı! F.Bahçe Kayseri'de kazandı! 00:35
Valencia'dan transfer açıklaması! Valencia'dan transfer açıklaması! 00:36
Jesus: Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz! Jesus: Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz! 00:36
Toroğlu Ferdi'nin golünü yorumladı! "Çift yönlü yolda..." Toroğlu Ferdi'nin golünü yorumladı! "Çift yönlü yolda..." 00:36
Fiorentina Milan'ı mağlup etti! Fiorentina Milan'ı mağlup etti! 00:45