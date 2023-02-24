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Trabzonspor Basel maçına gelen taraftarlarına teşekkür etti

Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre'de Basel ile oynadığı maçta tribünleri dolduran taraftarlarına teşekkür mesajında bulundu. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 18:24
Trabzonspor Basel maçına gelen taraftarlarına teşekkür etti
Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında dün Basel ile İsviçre'de oynadıkları maçı statta izleyen taraftar ve futbolsevere teşekkür mesajında bulundu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile İsviçre'de oynadığımız, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykırdığımız müsabakaya binlerce kilometre uzaktan kulüp farkı gözetmeksizin gelerek takımımızı destekleyen 15 bine yakın taraftarımız ve tüm futbolseverlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Müsabakanın sonucunda beklentilerinizi karşılayamamış olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.
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