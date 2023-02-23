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Oynamasak men edilebilirdik

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Basel ile oynadıkları ilk maçta yaşananları anlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Oynamasak men edilebilirdik

"UEFA depreme rağmen maçın oynanmasına karar verdi" diyen Ağaoğlu, "Hükmen mağlup olmak yerine oynayalım dedik. Oynamasak men edilebilirdik. Kazandık, Avrupa sıralamasında 12. sıraya kadar yükseldik. 400 puan daha aldık, ülkemize faydalı oldu" ifadelerini kullandı.

SÖZ KONUSU VATANSA GERISI TEFERRUAT

Diğer kulüp başkanları ve taraftarların da maça gelmesini değerlendiren Ağaoğlu, "O zor bir fikir değildi. Ülkemizi derinden sarsan süreci birlikte yaşıyoruz. Olması gereken bir görüntüydü, mesaj da netti; söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Birbirimizle tartışırız ama birlikte güçlü olduğumuzu da biliriz. Fenerbahçe maçında Ali Koç'la yine yan yana oturacağız" dedi.

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