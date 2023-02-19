Trabzonspor'da Basel hazırlıkları! Markovic...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Çift kale maç ile devam eden antrenman, şut çalışması ile tamamlandı.

Bu arada, Gaziantep FK'den sezon sonuna kadar kiralanan Lazar Markovic'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor yapacağı antrenmanla Basel maçı hazırlıklarına devam edecek.