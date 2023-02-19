Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Basel hazırlıkları! Markovic...

Trabzonspor'da Basel hazırlıkları! Markovic...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep FK'den sezon sonuna kadar kiralanan Lazar Markovic'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 19:19
Trabzonspor'da Basel hazırlıkları! Markovic...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Çift kale maç ile devam eden antrenman, şut çalışması ile tamamlandı.

Bu arada, Gaziantep FK'den sezon sonuna kadar kiralanan Lazar Markovic'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor yapacağı antrenmanla Basel maçı hazırlıklarına devam edecek.

DİĞER
Bir kez daha herkesin takdirini topladı! Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol afet bölgesinde onlarca köye yardıma koştu!
Helal sana Gülfem! Tırla 4300 km yol katetti, yardımları Kahramanmaraş'a yetiştirdi: Keşke daha fazla bir şey yapabilseydik
F.Bahçe'den Crespo kararı! Anlaşma...
Arsen Zakharyan'ın menajerinden G.Saray sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özyazıcı'ya duygusal veda! "İçimizde hüzün var"
Trabzonspor'dan ülke puanına dev katkı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 19 Şubat
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 19 Şubat?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Basel hazırlıkları! Markovic... Trabzonspor'da Basel hazırlıkları! Markovic... 19:19
Manchester United rahat kazandı! Manchester United rahat kazandı! 18:57
Kayserispor'dan Beşiktaş'a tepki! "Konu artık hukukta" Kayserispor'dan Beşiktaş'a tepki! "Konu artık hukukta" 18:54
Başakşehir'de ayrılık! Yıldız isim... Başakşehir'de ayrılık! Yıldız isim... 18:39
"Bu yaraları hep birlikte saracağız" "Bu yaraları hep birlikte saracağız" 18:25
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü! G.Saray hazırlıklarını sürdürdü! 18:03
Daha Eski
Filenin Sultanları'nın fikstürü belli oldu! Filenin Sultanları'nın fikstürü belli oldu! 17:45
Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı! Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı! 17:29
Romain Saiss'e talip çıktı! Romain Saiss'e talip çıktı! 17:27
7 gollü maçta Messi 90'da 3 puanı getirdi! 7 gollü maçta Messi 90'da 3 puanı getirdi! 16:57
Atalanta evinde kayıp! Atalanta evinde kayıp! 16:40
Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 16:27