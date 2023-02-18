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İsrail: Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz

İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Zor günlerde kazanılan galibiyetiniz için tebrikler Trabzonspor. Bu tweetinizdeki görselde bazı ülkelerle birlikte İsrail bayrağı olmadığından binlerce özür mesajı aldık. Maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
İsrail: Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz
İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Zor günlerde kazanılan galibiyetiniz için tebrikler Trabzonspor. Bu tweetinizdeki görselde bazı ülkelerle birlikte İsrail bayrağı olmadığından binlerce özür mesajı aldık. Maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
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