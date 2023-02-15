Hazırlıklar devam etti

Fırtına, Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Çift kale ile sona erdi.
Fırtına, Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Çift kale ile sona erdi.