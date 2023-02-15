Karadeniz devinin UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmanın hatıra biletleri satışa çıktı. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletler www. passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Dileyenler, 100 lira bedelle satın alacakları biletlerini hesaplarından PDF olarak görüntüleyerek indirebiliyor.
Karadeniz devinin UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmanın hatıra biletleri satışa çıktı. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletler www. passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Dileyenler, 100 lira bedelle satın alacakları biletlerini hesaplarından PDF olarak görüntüleyerek indirebiliyor.