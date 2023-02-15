Haberler Trabzonspor Hatıra biletleri satışa çıktı

Hatıra biletleri satışa çıktı

Karadeniz devinin UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmanın hatıra biletleri satışa çıktı. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletler www. passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Dileyenler, 100 lira bedelle satın alacakları biletlerini hesaplarından PDF olarak görüntüleyerek indirebiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Hatıra biletleri satışa çıktı
Karadeniz devinin UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmanın hatıra biletleri satışa çıktı. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletler www. passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Dileyenler, 100 lira bedelle satın alacakları biletlerini hesaplarından PDF olarak görüntüleyerek indirebiliyor.
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