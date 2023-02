Muhteşem koreografi

Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel, Türkiye'yi yasa boğan ve dünyanın birçok ülkesinden yardım ekiplerinin geldiği depremlerde yaşanan can kayıplarının yasını tutarak sahaya çıktı. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin acısıyla spor camiasının kenetlendiği karşılaşma, Konferans Ligi Play-Off müsabakası olması nedeniyle kamuoyunca yakından takip edildi. Geliri depremzedelere bağışlanan, futbol camiası ve her takımdan taraftarın kenetlenip, tribünlerde her renkten takımın bayrağının dalgalandığı maça taraftarların hazırladığı koreografi damga vurdu.

YARDIMA GELEN ÜLKELERİN BAYRAKLARI

İzleyenleri hüzne boğan, deprem afetinde yardımlaşma ve dayanışmanın minnetini temsil eden koreografide; arama kurtarma çalışmalarında Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerin bayrakları yer aldı. Depremden kurtarılan bir bebeği kucağında taşıyan arama kurtarma ekibinden birisinin kaskına Güney Kore, Hindistan, Fransa, Bulgaristan, Bosna, Azerbaycan, Çekya, Moldova, Malezya, Macaristan, Kazakistan, Karadağ, Çin, Almanya, Kırgızistan, İspanya, Yunanistan, Polonya, Ukrayna, Avusturya, Arnavutluk, Japonya, Rusya, İtalya, Özbekistan, Romanya, İsviçre, Portekiz, İngiltere ve Hollanda'nın bayrakları yerleştirildi. İş makinelerinin de yer aldığı koreografide, enkazlar arasından yükselen bir elin tuttuğu Türk bayrağı dikkati çekti.

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Vefasını ve minnettarlığını koreografiye yansıtan taraftarlar, Meksika'dan gelen 150 kişilik ekibin arama kurtarma köpeği Proteo'yu da resmetti. Adıyaman'da enkaz altındaki 3 kişinin kurtarılmasında önemli rol oynayan ve operasyon sırasında hayatını kaybeden Proteo'ya 'teşekkür' mesajıyla gösterilen saygı, dünya basınında yankı uyandırdı. Ölümüyle ülkesini yasa boğan Proteo'nun yer koreografi, sosyal medya sayfalarında binlerce kez paylaşıldı

HERKESE MİNNETTARIZ

Bordo-mavili taraftarlar, "Çok kısa sürede hazırladığımız koreografide atladığımız detaylar olabilir; bizlerle aynı duyguları yaşayan herkese minnettarız" açıklamasını yaptı.