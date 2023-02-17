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Omuz omuza

TFF Başkanı Büyükekşi, Tarihi organizasyonu açıkladı. "1 Mart 2023 Çarşamba Günü tüm kulüplerimizin katılımıyla "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasını başlatıyoruz. Tüm kanallarımızı davet ediyoruz"

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
Omuz omuza

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç sonrası önemli açıklamalar yaptı, "Omuz Omuza Türkiye" organizasyonunu anlattı. Büyükekşi şu ifadeleri kullandı: Hepimizi derinden sarsan büyük bir kayıp yaşadık. Bu büyük afetin sonucunda milletçe olağanüstü bir dayanışma başlattık. Bu dayanışmanın en büyük örneğini şu anda Trabzon'da yaşıyoruz. Hepimiz bir aradayız. Devletimiz, vatandaşlarımız hep birlikte. Bu dayanışma çerçevesinde büyük futbol ailesiyle yeniden güçlü bir şekilde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, federasyonumuz, kulüplerimiz 'afet bölgesinde ne yapabiliriz' diye düşünüyoruz. Yardımlaşma ve dayanışmamızı daha ileri boyuta taşımak istiyoruz. 1 Mart 2023 Çarşamba Günü tüm kulüplerimizin katılımıyla uluslararası boyutta bir kampanya başlatacağız. İsmi"Omuz Omuza Türkiye". Bu gecede tüm kanallarımızı davet ediyoruz. Büyük futbol ailemizin katılımı ile 1000 konteyner sözümüzü binlerceye taşımak istiyoruz. Dayanışma ve yardımlaşmamız süresinde OHAL ilan şehirlerimizde kulüplerimizin ligden çekilme kararını kabul ettik. Sporun birlik, beraberlik ve dayanışma gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz bu organizasyona dünyadan isimleri de davet ediyoruz. tüm takım taraftarlarımızı 1 Mart'ta başlatacağımız OMUZ OMUZA TÜRKİYE kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Yayıncı kuruluşumuz beIN Sports olmak üzere, tüm spor kanallarımızın da bu tarihi ve anlamlı ortak yayına ekranlarını açmasını arzu ediyoruz."

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