Bir tutam moral

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği İsviçre'nin Basel takımını 1-0 mağlup etti... Türkiye'nin yaşadığı 'asrın deprem felaketi'nin hüznünde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavililer; Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Bakasetas ile gole yaklaştı. Ancak hem son vuruşların zayıf yapılması hem de Basel kalecisi Hitz'in iyi yer tutması nedeniyle topu filelerle buluşturamadı. Konuk ekibin girdiği pozisyonlarda ise kaleci Uğurcan Çakır başarılıydı.



RÖVANŞ HAFTAYA İSVİÇRE'DE

İkinci yarıda baskısını artıran Fırtına, 65. dakikada öne geç ti. Sağdan gelişen organize atakta Trezeguet, çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Hitz topu çıkardı. Dönen topu iyi takip eden Jens Stryger Larsen, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0... Trabzonspor golden sonra farkı artıracak şansları da buldu ancak değerlendiremedi. Konuk ekibin beraberlik çabaları da sonuç vermeyince Fırtına tek golle kazanarak rövanş için avantaj sağladı. Rövanş maçı 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak. Trabzon'a tur için beraberlik yetecek.