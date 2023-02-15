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Lobjanidze yakın

Karadeniz devi, Hatayspor'dan Saba Lobjanidze'yi de istiyor. 28 yaşındaki Gürcü sol kanadın kiralanması için bordo-beyazlı kulübe teklif sunuldu. 1.75 boyundaki yıldız, 2024'e kadar sözleşmesinin olduğu bordo-beyazlılar ile şu ana kadar 61 maça çıktı, 9 gol attı ve 13 de asist yaptı. 30 kez formasını giydiği Gürcistan Milli Takımı ile de rakip fileleri 2 defa sarstı. Lobjanidze transferinin de birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Lobjanidze yakın
Karadeniz devi, Hatayspor'dan Saba Lobjanidze'yi de istiyor. 28 yaşındaki Gürcü sol kanadın kiralanması için bordo-beyazlı kulübe teklif sunuldu. 1.75 boyundaki yıldız, 2024'e kadar sözleşmesinin olduğu bordo-beyazlılar ile şu ana kadar 61 maça çıktı, 9 gol attı ve 13 de asist yaptı. 30 kez formasını giydiği Gürcistan Milli Takımı ile de rakip fileleri 2 defa sarstı. Lobjanidze transferinin de birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
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