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Özveri çağrısı

Başkan Ahmet Ağaoğlu: Basel maçının geliri AFAD’a verilecek. Bir defaya mahsus olmak üzere kombineleri bırakıp bilet alarak maça gelinmesini istiyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Özveri çağrısı

Konferans Ligi play-off turunda Basel ile karşılaşacak Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamada bulundu. Maçtan elde edilecek tüm gelirlerin depremzedelere iletilmek üzere AFAD'a bağışlanacağını belirten Ağaoğlu, kombine bilet sahibi taraftarların da bu karşılaşmaya özel olarak bilet alarak destek olmaları çağrısında bulundu. Afetzedeler için yardım çabalarının sürmesi gerektiğini ifade eden başkan, "16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Konferans Ligi'de Basel ile karşılaşacağız. Bu maçımızın tüm gelirini AFAD'a bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçü de olsun sarabilmek için bir karar almış bulunuyoruz. Burada en büyük özveriyi kombine bilet sahipleri olan siz değerli Trabzonsporlulardan bekliyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere kombine biletlerimizi bir kenara bırakıp bilet alıp bu maça gelme çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

BİR MAÇTAN ÇOK DAHA FAZLASI

Basel maçının depremzedelerin yaralarını sarmak adına önemli bir fırsat olabileceğini belirten Ağaoğlu, "Oynayacak olduğumuz maça başta UEFA Başkanı Sayın Ceferin olmak üzere TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini ve tüm Süper Lig kulüplerinin başkanlarını davet etmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar da hemen hemen bütün kulüp başkanlarımızdan bilet alarak bu maça geleceklerinin teyidini almış bulunmaktayız. Oynayacak olduğumuz müsabakayı sadece bir futbol maçı olarak değerlendirmememiz lazım. Öyle umut ediyorum ki perşembe akşamı tribünler tıklım tıklım dolacak ve Trabzonspor'a gönül vermiş milyonlarca taraftarın ruhunun depremzedeler için o statta atmasını bekliyorum" diye konuştu.

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