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Maç geliri deprem bölgesine

Başkan Ağaoğlu, Basel’le oynayacakları Konferans Ligi maçın gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
Maç geliri deprem bölgesine

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada deprem bölgelerine yardıma devam edeceklerini söyledi. Bordo mavili yönetici "Trabzonspor yönetimi olarak Basel maçından elde edilecek olan gelirin depremzedelere gönderilmesi yönünde karar aldık. Rakibimizden de oradaki maç için aynı hassasiyeti bekleyeceğiz" diye konuştu. Ağaoğlu ayrıca yine gelir getirecek bir maç organizasyonu planladıklarının da altını çizerek "Almanya'da büyük bir takımla 50.000 kişilik statta yapılacak maçın gelirinin tamamını depremzedelere bağışlanması yönünde planımız var. Geçerliliğini koruyor. Araya sıkıştırabilirsek ciddi bir gelir elde edebileceğimizi düşünüyorum" dedi. "Herkes elinde avucunda ne varsa vermeye çalışıyor" diyen Ağaoğlu, deprem bölgesine yaşam malzemesi taşıyan üçüncü TIR ve takım otobüsünü önceki gün gönderdiklerini kaydetti.

TRABZON'U SORDULAR

Başkan Ağaoğlu ayrıca, UEFA yetkililerinin depremle alakalı şehirde bir sıkıntı olup olmadığını kendilerine sorduğunu belirtti. UEFA'ya kentin depremden etkilenmediğini söylediklerini ifade eden Ağaoğlu, "Mental olarak da durumu biliyorsunuz.' dedik. Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Biz de bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız. Çalışmalarımız maçın oynanacağı şeklinde" dedi.

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