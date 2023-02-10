Dayanışma ruhu tarifsiz

Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarların sergilediği dayanışma ruhunun kendisini duygulandırdığını belirterek, "Ürünleri tırlara yüklerken yanımıza küçük bir kardeşimiz geldi. Elindeki eldivenleri çıkarıp abi bunlarıda götürür müsünüz dedi. Bunları anlatmak ne kadar doğru bilmiyorum. Yaşadığım duygu yoğunluğunu anlatamam" diye konuştu.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarların sergilediği dayanışma ruhunun kendisini duygulandırdığını belirterek, "Ürünleri tırlara yüklerken yanımıza küçük bir kardeşimiz geldi. Elindeki eldivenleri çıkarıp abi bunlarıda götürür müsünüz dedi. Bunları anlatmak ne kadar doğru bilmiyorum. Yaşadığım duygu yoğunluğunu anlatamam" diye konuştu.