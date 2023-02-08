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Siz üşürseniz biz donarız

Trabzonsporlu taraftar grupları, depremzedelere yardımcı olabilmek için harekete geçti. Trabzonlu Gençler Adıyaman, VİRA ise Hatay’a giderek çalışmalara başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Siz üşürseniz biz donarız

Trabzonspor taraftarlar grupları, depremzedeler yardım için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ürün bağışları yapan taraftarlar, ayrıca deprem bölgesine de gidecek çalışmalara bizzat katılıyor. Trabzonlu Gençler Grubu, "İstanbul temsilciliğimiz AFAD koordinasyonuyla depremzedelere yardım için Adıyaman'a gitti. Siz üşürseniz, biz donarız. Yanınızdayız" paylaşımı yaptı. VİRA da "Bölgedeki yetkililerle görüştük, organizasyon için onay aldık. Mobil mutfak ekipmanlarımız ve bir otobüs dolusu erzak ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza sıcak yemek-gıda servisi yapmak üzere Hatay'a gidiyoruz" açıklaması yaptı.


ROTA AKÇAABATLILAR
Rota Akçaabatlılar taraftar derneği, yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Afet bölgelerine gönderilmek üzere tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, mama, hijyen ve temizlik maddeleri, iç ve dış giyim, mont, battaniye, kaban ve kuru gıda malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.

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