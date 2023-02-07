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Kenetlenme Günü

Başkan Ahmet Ağaoğlu: Depremi öğrenince hemen Hatayspor başkanı, Erce ve Kamil Ahmet’i aradım. Erce bana geri döndü. Kenetlenilecek gün bugündür

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Kenetlenme Günü

Başkan Ahmet Ağaoğlu Türkiye'yi sarsan 7.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili konuştu. Ağaoğlu, "Sabah öğrenir öğrenmez Hatayspor başkanını aradım. Telefonuna ulaşılamıyordu. Daha sonra ısrarla Erce ve Kamil Ahmet'i aradım. Kamil Ahmet'e ulaşamadım ama Erce daha sonra döndü. Panik içindeydi. İki yardımcı hoca ve bir oyuncunun enkaz altında olduğunu söyledi. Sakinleştirmeye çalıştım ama ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum. İnşallah bir an önce o arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, enkaz altında kalan herkese ulaşılır. Kenetlenilecek gün, bugün. Biz sadece kurum ve birey olarak sorumluluğumuzun yerine getirmeye çalışıyoruz. Onu da layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünmüyorum çünkü görüntüleri gördükçe orada, o insanlarla birlikte olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.


Trabzonspor, sezon başında Erce'yi 400 bin euro'ya Hatay'a satmıştı.

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