Haberler Trabzonspor Sıra Aslan'da

Sıra Aslan'da

Fenerbahçe ve Beşiktaş filelerini sarsan Trezeguet, G.Saray’ı boş geçmek istemiyor. Oldukça formda olan Mısırlı kanat futbolcusu, derbiyi iple çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Sıra Aslan'da

Karadeniz devinin bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki en skorer futbolcusu Trezeguet, Galatasaray derbisini iple çekiyor. Ligde 7 golü bulunan Mısırlı kanat, bu sezon ligin ilk yarısında Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde fileleri havalandırmıştı. Son Antalyaspor maçında da gol atan 28 yaşındaki yıldız, yarın derbide takımın en önemli silahlarından olacak. 1.79 boyundaki yıldız, Galatasaray'a karşı gol atarsa bir sezonda İstanbul'un üç büyüklerin filelerini sarsma başarısı gösterecek.

17 PUANLIK KATKI YAPTI

Fırtına, Trezeguet'nin gol attığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı. Bordo-mavililer, Mısırlı oyuncunun gol attığı Ümraniye'yi 1-0, Gaziantep'i 3-2 yendi. Daha sonra Beşiktaş, Konya ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, iç sahada Fenerbahçe'yi 2-0, İstanbul'u 4-0, Antalya'yı da 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

120 MAÇTA 41 GOL ATTI

GEÇEN yıl Nwakaeme 13 golle, Cornelius'tan (15) sonra en skorer isim olmuştu. İsrail'in Hapoel Sheva takımından 2018-19 başında 1 milyon 100 bin euro'ya alınan Nijeryalı yıldız, 120 lig maçında 41 kez ağları havalandırdı.

NWAKAEME'Yİ SOLLADI

Aston Villa'dan 4 milyon euro'ya Nwakaeme'nin yerine alınan Trezeguet, ligde 22 hafta sonunda 20 maçta 1617 dakika görev yaparak 7 gol kaydetti. Son 2 lig maçında yedek soyundurulan ancak Antalyaspor maçıyla tekrar ilk 11'de yer alan Mısırlı yıldız, 7 golle Bakasetas'ı geride bırakarak takımının en skorer ismi oldu.

NİJERYALI 6'DA KALMIŞTI

Geçen sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Nwakaeme ise aynı dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 28 yaşındaki Mısırlı oyuncu, 22 haftalık dönemde Nijeryalı futbolcudan 1 gol fazla atarak takımına önemli katkı sağladı.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan 'Aslan' gibi transfer! Dünya devinden Cimbom'a geliyor...
Aşkları sokaklara taştı! Zeynep Bastık yeni sevgilisi Dj Artz’la İrem Derici ise sır aşkı Atakan Işıktutan'la yakalandı
Derbilerde 'Fırtına' estiriyor! İşte Avcı'nın istatistiği
Kartal Sivas deplasmanında! İşte Şenol Güneş'in ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbilerde 'Fırtına' estiriyor! İşte Avcı'nın istatistiği
Avcı 8, Buruk 1
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (4 Şubat Cumartesi)
Uşak Merkez TOKİ kura çekilişi canlı izle
Uşak Merkez Eşme Ulubey TOKİ kura çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea evinde 2 puan bıraktı! Chelsea evinde 2 puan bıraktı! 00:58
Sancet coştu Athletic Bilbao kazandı! Sancet coştu Athletic Bilbao kazandı! 00:58
Sancet coştu Athletic Bilbao kazandı! Sancet coştu Athletic Bilbao kazandı! 00:57
Chelsea evinde 2 puan bıraktı! Chelsea evinde 2 puan bıraktı! 00:55
A. Efes deplasmanda kayıp! A. Efes deplasmanda kayıp! 00:33
Berisha attı Augsburg kazandı! Berisha attı Augsburg kazandı! 00:30
Daha Eski
Berisha attı Augsburg kazandı! Berisha attı Augsburg kazandı! 00:29
G.Saray'dan flaş açıklama! "Düşman değil rakibiz" G.Saray'dan flaş açıklama! "Düşman değil rakibiz" 00:16
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Artı Futbol 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Artı Futbol 23:56
Emre Demir'in yeni takımı resmen açıklandı! Emre Demir'in yeni takımı resmen açıklandı! 23:56
Ümit Milli Takım'da flaş ayrılık! Ümit Milli Takım'da flaş ayrılık! 23:56
Adanaspor 3 puanı 90'da aldı! Adanaspor 3 puanı 90'da aldı! 23:56