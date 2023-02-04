Sıra Aslan'da

Karadeniz devinin bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki en skorer futbolcusu Trezeguet, Galatasaray derbisini iple çekiyor. Ligde 7 golü bulunan Mısırlı kanat, bu sezon ligin ilk yarısında Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde fileleri havalandırmıştı. Son Antalyaspor maçında da gol atan 28 yaşındaki yıldız, yarın derbide takımın en önemli silahlarından olacak. 1.79 boyundaki yıldız, Galatasaray'a karşı gol atarsa bir sezonda İstanbul'un üç büyüklerin filelerini sarsma başarısı gösterecek.

17 PUANLIK KATKI YAPTI

Fırtına, Trezeguet'nin gol attığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı. Bordo-mavililer, Mısırlı oyuncunun gol attığı Ümraniye'yi 1-0, Gaziantep'i 3-2 yendi. Daha sonra Beşiktaş, Konya ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, iç sahada Fenerbahçe'yi 2-0, İstanbul'u 4-0, Antalya'yı da 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

120 MAÇTA 41 GOL ATTI

GEÇEN yıl Nwakaeme 13 golle, Cornelius'tan (15) sonra en skorer isim olmuştu. İsrail'in Hapoel Sheva takımından 2018-19 başında 1 milyon 100 bin euro'ya alınan Nijeryalı yıldız, 120 lig maçında 41 kez ağları havalandırdı.

NWAKAEME'Yİ SOLLADI

Aston Villa'dan 4 milyon euro'ya Nwakaeme'nin yerine alınan Trezeguet, ligde 22 hafta sonunda 20 maçta 1617 dakika görev yaparak 7 gol kaydetti. Son 2 lig maçında yedek soyundurulan ancak Antalyaspor maçıyla tekrar ilk 11'de yer alan Mısırlı yıldız, 7 golle Bakasetas'ı geride bırakarak takımının en skorer ismi oldu.

NİJERYALI 6'DA KALMIŞTI

Geçen sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Nwakaeme ise aynı dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 28 yaşındaki Mısırlı oyuncu, 22 haftalık dönemde Nijeryalı futbolcudan 1 gol fazla atarak takımına önemli katkı sağladı.