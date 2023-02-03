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Gomez farkı

Karadeniz devinin Uruguaylı forveti fileleri sarsamasa da etkili performansıyla takımına çok büyük katkı veriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Gomez farkı
Gomez, Antalyaspor maçındaki performansıyla taraftarları mest etti. Uruguaylı forvet gol atamasa da kolektif bir futbolla galibiyette büyük rol oynadı. Bordomavili taraftarlar Antalya maçı sonrası Gomez'i yere göre sığdıramazken sosyal medyadan şu tür paylaşımları yaptılar: "Gomez bize prime forvet performansı izletti." "Gomez adeta Cardozo'nun yaşadığı yalnızlığı yaşıyor sahada. Çok üst düzey bir forvet ama kimse ayak uyduramıyor." "Gol atmıyor ama adeta sahaya ruhunu koyuyor. Çok büyük kalitesin Gomez." Avcı da Gomez'e övgüler yağdırdı.
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