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Trabzonspor’da Ali Haydar Gedikli başkan yardımcılığına getirildi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da başkan yardımcılığı görevine yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Gedikli getirildi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 11:49
Trabzonspor’da Ali Haydar Gedikli başkan yardımcılığına getirildi

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığında dün toplanan yönetim kurulunda, eski başkan yardımcısı Yalçın Orhan'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle boşalan görev için oylama yapıldı. Yönetim kurulu üyelerinin seçimiyle, inşaat, tesisler ve stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Gedikli, kulüpte başkan yardımcılığı görevine getirildi.

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