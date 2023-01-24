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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ağırlığını koymaya başladı!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Sezon başında bordo mavililere kiralık gelen Yusuf Yazıcı, şimdiye dek isteneni verememişti. Yusuf, yeni yılla beraber eski formuna kavuşmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 13:21 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 20:47
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ağırlığını koymaya başladı!

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sevinci yaşanıyor. Sezon başında yeniden Bordo-Mavili takıma transfer olan 25 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında beklentilerin çok çok uzağında kalmıştı.

Eski performansını özleten Yusuf Yazıcı, sık sık eleştirilerin odağındaki isim oluyordu. Ancak yetenekli futbolcu son iki maçında ortaya koyduğu futbolla adeta küllerinden doğdu.

Takvim'in derlediği habere göre, önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta oyuna sonradan girip 2 gol atıp takımının tur atlamasında büyük pay sahibi olan Yusuf, ardından ligdeki İstanbulspor maçında da 11'de başlayıp golünü attı. Ligde 7 maç aradan sonra 11'de forma şansı bulan Yusuf Yazıcı, bu fırsatı iyi kullandı.

11'E YERLEŞTİ
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son dönemlerde iyi çalıştığını söylediği oyuncu, Trezeguet'yi kesip formayı alırken sık sık gol pozisyonu aradı. Takımına önemli katkı sağlayan Yusuf'un önümüzdeki haftalarda da ilk 11'in değişmezlerinden olması bekleniyor. Bu arada taraftarların da Yusuf Yazıcı'nın eski görüntüsüne kavuşması nedeniyle oldukça mutlu olduğu gözlendi.

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