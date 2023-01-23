Kazanma alışkanlığı

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, farklı galibiyet sonrası şunları söyledi.

Oyunun böyle başlayacağını biliyorduk. İlk 10 dakikada biraz yavaş kaldık. İkinci yarıda hızlandık. Kazanma alışkanlığını tekrar kazanmak bizim için önemli. Oyuncularımın konsantrasyonu çok iyi durumda. Taraftarlarımıza her zaman olduğu gibi takıma ve bana gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler, Trabzonspor onlara büyük mutluluklar verecek. Fatih Tekke sevdiğim bir kişi. Şampiyon olduğumuz günün ertesi günü beni aradı. Maçta ne konuştuğumuz aramızda kalsın.



TEKKE'YE ÖVGÜ

Avcı, maç öncesinde yaptığı açıklamada İstanbulspor'u çalıştıran eski Trabzonsporlu oyuncu Fatih Tekke'den övgüyle bahsederek, "Umarım Fatih Tekke, gelecekte Trabzonspor'un teknik direktörü olur" ifadelerini kullandı.