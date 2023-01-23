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Baka, Nwakaeme’yi solladı

Geçen hafta Başakşehir maçında 3 puanı getiren Bakasetas, İstanbulspor'u da boş geçmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Baka, Nwakaeme’yi solladı

Geçen hafta Başakşehir maçında 3 puanı getiren Bakasetas, İstanbulspor'u da boş geçmedi. 51. dakikada füze gibi bir şutla kaleciyi çaresiz bıraktı. Yunan yıldız, Süper Lig'e geldiği 2019-20'den beri 20 takıma gol atarak Nwakaeme'yi (19) geride bıraktı. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 17'nci lig maçında 6'ncı golünü attı. Toplam 28 maçta 11 gole ulaşan Baka'nın 10 da asisti var.

BARTRA 3.KEZ SEVİNDİ

İspanyol savunmacı Marc Bartra, ikinci yarının başında takımını rahatlatan isim oldu. Çalışılmış organizasyonda Maxi Gomez'in topukla yaptığı vuruşu kaleci Jensen kurtardı ancak seken topu takip eden Bartra ağlara gönderdi. Bu sezon ligde 16'ncı karşılaşmasına çıkan 32 yaşındaki stoper, 3'üncü kez gol sevinci yaşadı.

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