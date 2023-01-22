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TRABZONSPOR İSTANBULSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | TS - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 17:52 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 18:54
TRABZONSPOR İSTANBULSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | TS - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Trabzonspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gomez

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - İstanbulspor maçı 22 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

684 GÜNDÜR YENİLMİYOR

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

FATİH TEKKE İLK KEZ TRABZONSPOR'A RAKİP OLACAK

Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yapacak. Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı. Tekke, bugüne kadar teknik direktörlük olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.

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