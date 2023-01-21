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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'a Mohamed Elneny önerisi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Beşiktaş’ta birlikte çalışan Mohamed Elneny'nin Arsenal’le sözleşmesi bitiyor. İngiliz ekibi, bu sezon 5 lig maçında oynayan Mohamed Elneny’yi gözden çıkardı. Menajerler, Mısırlı yıldızı bordo-mavili kulübe teklif etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'a Mohamed Elneny önerisi!

Transfer döneminde şu ana kadar sessiz kalan Trabzonspor'a hemen her gün yeni isim önerileri geliyor. Menajerlerin son teklif ettiği futbolcu ise çok tanıdık: Mohamed Elneny. Karadeniz devinin kapısını çalan menajerler, daha önce Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki Mısırlı futbolcuyu isteyip istemediklerini sordu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı Elneny'yi takımda görmek istiyor. Bordo-mavili hoca, daha önce yaptığı açıklamalarda 1.79 boyundaki futbolcuya övgüler yağdırmıştı. Kartal ile 36 maça çıkan Mısırlı ön libero, 1 kez fileleri sarsarken 4 de asist yapmıştı. Yönetim, öncelikle kontenjan açmak zorunda.

AVCI TAKIMINDA İSTİYOR

Arsenal, Premier Lig'de bu sezon sadece 5 kez (109 dakika) oynayan Elneny ile yola devam etmek istemiyor. Rotasyonda bile kullanılmayan tecrübeli futbolcu artık İngiltere'ye veda hazırlıkları yapıyor. Yönetim, ilk etapta futbolcunun şartlarını öğrenmek istiyor. Ancak Elneny'nin Galatasaray'a da önerildiği öne sürülüyor. Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş döneminde birlikte çalıştığı Mohamed Elneny'yi istediği kaydedildi. Başarılı hocanın, İngiliz ekibi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mısırlı futbolcu için şartların zorlanmasını talep ettiği belirtildi. Abdullah Avcı, 30 yaşındaki yıldızla kendisinin de görüşeceğini belirtiyor.

TEKNİK VE OYUN BİLGİSİ SÜPER

Arsenal ile toplam 155 maça çıkan Elneny, 6 gol atarken 10 da asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, özellikle tekniği ile dikkat çekiyor. Son derece temiz bir futbol oynayan, oyun bilgisi ve görüşü üst düzeyde olan tecrübeli ön libero, Karadeniz devine önemli katkılar sağlayabilir.

ELNENY: AVCI GUARDİOLA GİBİ
Mısırlı futbolcu, Beşiktaş'ta hocası olan Avcı'ya övgüler yağdırmıştı: "Hocamız Guardiola ve Klopp tarzı futbol oynatmaya çalışıyor. Topa sahip olmaya çalışıyor. Uzun topu sevmiyor. Topu gereksiz yere kaybetmeyi sevmiyor. Kaybettiğimiz zaman en kısa zamanda o topu geri almaya çalışıyor. Hocamız topun arkasından koşmayı değil, topa sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Bu durum benim de çok sevdiğim bir tarz."

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