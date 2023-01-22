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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet açıklaması! "Daha farklı olabilirdi"

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0'lık skorla farklı mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından ise bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'dan dikkat çeken galibiyet açıklaması geldi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 21:33 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 21:41
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet açıklaması! "Daha farklı olabilirdi"

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederken maçın ardından Abdullah Avcı'dan dikkat çeken galibiyet sözleri geldi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

Abdullah Avcı maçın ardından, "Kazanma alışkanlığı devam ettirmek ve kazanmak önemli. Daha farklı da olabilirdi, çok pozisyona girdik.

Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi takıma bana gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler, Trabzonspor takımı onlara büyük mutluluklar verecek." ifadelerine yer verdi.

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