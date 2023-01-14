Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçı 11'i

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçı 11'i

Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında kritik mücadelede Başakşehir işle karşı karşıya gelecek. Fırtına'da bu mücadeleden tek hedef 3 puan ile ayrılmak. Karşılaşma öncesi ise Trabzonspor'un ilk 11'i büyük merak konusu haline gelmiş durumda. İşte haberin detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçı 11'i

Ligin 19. haftasında Trabzonspor, ligin 3. sırasında yer alan Başakşehir'i konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, kaybedilen 5-0'lık Alanyaspor maçının ilk 11'inde de değişikliğe gidecek. Sağ bekte Larsen'in yerine Peres, stoperde Gbamin'in yerine Bartra, sol stoperde Hugo'nun yerine Denswil, orta sahada Siopis'in yerine Doğucan ve forvette Umut'un yerine Gomez görev yapacak.

İŞTE TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Naci, Gomez

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Deniz, Berkay, N. Shimiye, Serdar, Okaka

DİĞER
Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllara meydan okuyor. İşte güzelliğiyle büyüleyen Bahar Öztan'ın son hali...
7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez detayı ağızları açık bıraktı
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor
Jesus yönetimden sol bek ve forvet istedi! İşte 4 aday
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı'dan takıma flaş uyarı! "Formanın hakkını verin"
Peres geri dönüyor
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:12
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:11
Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! 01:10
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:09
Volkan Demirel: Bu seneyi atlatabilirsem... Volkan Demirel: Bu seneyi atlatabilirsem... 00:53
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 00:53
Daha Eski
Toroğlu'ndan Okan Buruk'a övgü dolu sözler! Toroğlu'ndan Okan Buruk'a övgü dolu sözler! 00:53
Toroğlu'dan Volkan Demirel'e flaş sözler! "Futbolcu seni istemiyor" Toroğlu'dan Volkan Demirel'e flaş sözler! "Futbolcu seni istemiyor" 00:53
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor 00:54
Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti 00:54
Manchester United Weghorst'u açıkladı! Manchester United Weghorst'u açıkladı! 00:54
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:08