Gidene göre transfer

Ara transfer dönemi açıldı. Trabzonspor'un tavrı Başakşehir maçının ardından netleşecek. Ayrılan oyuncu olması halinde yeri doldurulacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün yapılan toplantıda başkan Ahmet Ağaoğlu'na gerekli raporu verdiği öğrenildi.
Ara transfer dönemi açıldı. Trabzonspor'un tavrı Başakşehir maçının ardından netleşecek. Ayrılan oyuncu olması halinde yeri doldurulacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün yapılan toplantıda başkan Ahmet Ağaoğlu'na gerekli raporu verdiği öğrenildi.