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Başarmadan ayrılmam

Mahmoud Trezeguet Trabzonspor Dergisi’ne konuştu. “Trabzonspor’a gelmek benim için büyük bir adımdı. Konferans ligi’ni kazanmak hayallerimiz arasında. Umarım burada bir şey başarmadan ayrılmam”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
Başarmadan ayrılmam

Bordo-mavili takımın Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet, Trabzonspor Dergisi'ne röportaj verdi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Başakşehir'de iken eşiyle birlikte Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını izlediğini belirterek, "Ona,'Trabzonspor gibi bir kulüpte oynamay ı gerçekten hayal ediyorum' dedim ve 1-2 ay sonra buraya geldim. Benim için bu büyük bir adımdı. Sadece burada değil dünyada yer sahibi olan bir kulübe geldim. Umarım burada bir şey başarmadan ayrılmam" diye konuştu.

DESTEĞİ SÜRDÜRÜN

UEFA Konferans Ligi'ni kazanmak istediklerini belirten Trezeguet, "Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamamak üzücüydü ama şimdi farklı bir yarışmadayız. Trabzonspor her zaman kazanmak zorundadır. Kupayı kazanmak da hayallerimiz arasında. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle bunu başarırız" dedi. 12. Adam'a destek çağrısı yapan Trezeguet, "Bütün oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. İnşallah sizin desteğinizle şampiyon olup, Türkiye'deki en iyi takım oluruz" ifadelerini kullandı.


O MAÇI UNUTAMAM

"Benim için en önemli olan an; Kongo maçıydı. 90+3'te penaltı kazandırdım ve Salah gole çevirdi. Otuz yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. Benim hayalimdi çünkü babam ölmeden insanlara; 'Öyle bir çocuğum var ki tekrardan Mısır'ı dünya kupasına götürecek' derdi."


KONUŞMAYIN SEYREDIN!


Trezeguet, maçlarda yaşadığı gol sevincine ilişkin olarak, "Bazı insanlar beni çok fazla desteklemiyor, bana çok güvenmiyor. Benim hakkımda olumsuz eleştiriler yapabilirler ben bunu onlara ithafen yapıyorum, 'konuşmayın, seyredin' manasında" dedi.


İSMİMİ HOCAM VERDİ


"Trezeguet ismini 9 yaşında aldım. Mısır'da El-Ehli takımında oynuyordum. Akademide üç, dört sezon boyunca en çok gol atan oyuncuydum... Akademideki hocamız da bana bu ismi verdi ve ben de saçımı kestim."


EZAN SESİNİ DUYMAK HOŞ


"Türkiye harika bir ülke. Antrenman yaparken ezan sesini duymak çok iyi. Yemekler de çok yemiyorum ama hoş. Burada Aston Villa'da olduğumdan daha mutluyum. Kendi ülkemdeki gibi hissediyorum."


İDOLÜ RONALDO


"Brezilyalı Ronaldo'yu çok seviyorum. Gençken bana futbolu sevdiren isim oydu. Ayrıca Salah'ı ve Cristiano Ronaldo'yu da çok beğeniyorum ve seyrediyorum."

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