Trabzonspor'da yönetimden Abdullah Avcı'ya tam destek!

Trabzonspor'da 5-0'lık Alanya mağlubiyeti ile başlayan fırtınalı süreç, yerini sakinliğe bıraktı. Alanya maçı sonrası "Hastalıklı bir durum var. Kendi adıma bir karar vereceğim" diyerek istifa sinyali veren teknik direktör Abdullah Avcı, önceki gece evinin önüne gelen taraftarların desteği sonrası, "Mücadeleye devam" diyerek yola devam edeceğini açıklamıştı. Bordo-mavili hoca dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelerek Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile uzun bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ardından Başkan Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiklerini belirterek, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik" dedi.

TEDBİRLERİ KONUŞTUK

Son hafta alınan saha sonuçları ve ileriye dönük olarak kısa ve orta vadede yapacakları çalışmalar ile alacakları önlemler konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunduklarını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Kamuoyunun da bundan herhangi bir endişesi, şüphesi olmasın. Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Taraftarımıza göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saha sonuçlarının onları hepimizden fazla üzdüğünü biliyoruz. Göstermiş oldukları destekten dolayı taraftarlarımıza, camiaya minnettarız. Onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak."

MÜTHİŞ ORTALAMA

Bordo-mavili takım, 2020-21 sezonunun 9. haftası öncesinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 87 lig karşılaşmasına çıkarken, 49 galibiyet, 28 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi, Avcı ile ilk yıl 2.03 ve geçen sezon 2.13 puan ortalaması elde etti. Bu sezon ise 1.70'te kaldı.

BU YIL FARKLI

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu da yaşadı. Bordomavililer, Avcı yönetiminde maç başına ilk sezonunda 0.68 ortalama yakalarken, ikinci sezonunda ise 0.94 gol yeme ortalamasıyla oynadı. Trabzonspor, bu sezonki ise ilk 17 haftada maç başına 1.47 gol yedi.

PANKART ASTILAR

Trabzonspor taraftarları teknik direktör Abdullah Avcı'ya olan desteğini sürdürüyor. Bordo-mavili taraftarlar, bir yaya geçidi köprüsüne "Altın yere düşse pul olmaz. Yiğit düştüğü yerden kalkar" pankartı astı.