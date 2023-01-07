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Trabzonspor Cornelius'u aramıyor! Maxi Gomez unutturdu

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Maxi Gomez, bordo mavililere imza atmasının ardından form düşüklüğü yaşamıştı. Maxi Gomez, geçen süre zarfında Cornelius'u unutturdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 13:47
Trabzonspor Cornelius'u aramıyor! Maxi Gomez unutturdu

Trabzonspor'un Uruguaylı yıldız golcüsü Maxi Gomez, transfer olduktan sonra ortaya koyduğu performansla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. 26 yaşındaki yıldızın performansı sonrası taraftarlar ve otoriteler, "Trabzonspor, Cornelius'u arıyor!" yorumları yaptı.

BOĞA VİKİNG'İ GEÇTİ!
İstatistiklere bakıldığında ise Maxi Gomez'in Andreas Cornelius'tan dakika başına daha fazla skora katkı yaptığı ortaya çıkıyor.

Celta Vigo'da forma giyerken stoperleri çok zorladığı için 'Boğa' lakabını alan Maxi Gomez, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Danimarkalı yıldız Cornelius'u geride bırakmış durumda.

109 DAKİKADA 1 GOL KATKISI
Takvim'in derlediği habere göre; Bordo-Mavililer'de geçen sezon forma giyen 'Viking' Cornelius, 42 karşılaşmada 17 gol ve 5 asist üretti. Toplamda 2681 dakika sahada kaldı. 121 dakikada bir gol katkısında bulundu.Trabzonspor'un Uruguaylı yıldızı Maxi Gomez ise 15 maçta 985 dakika süre aldı. 26 yaşındaki yıldız golcü görev aldığı süre boyunca 4 gol, 5 asiste imza attı. Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı her 109 dakikada bir gol katkısında bulunuyor.

EZELİ RAKİBİNİ İLE YARIŞTI
Son 4 Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan Maxi Gomez (2 gol, 2 asist), Avrupa'daki lig kariyerinin en uzun süresini yaşıyor.

Trabzonspor, sezon başında Maxi Gomez transfer için ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışmış ve yıldız oyuncuya imza attırmıştı. Gomez, Valencia'dan 3 milyon Euro'ya transfer edildi.

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