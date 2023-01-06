Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı öğrencilerine seslendi! Trabzonspor - Giresunspor maçı sonrası...

Abdullah Avcı öğrencilerine seslendi! Trabzonspor - Giresunspor maçı sonrası...

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi ve maçtan 3-0'lık net galibiyetle ayrıldı. Bordo mavililer, bu galibiyetle zirve yarışını sürdürdü. Trabzonspor, Giresunspor maçı sonrası Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlarken, Abdullah Avcı öğrencileriyle konuştu. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 15:55
Abdullah Avcı öğrencilerine seslendi! Trabzonspor - Giresunspor maçı sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasını 3 puanla kapatan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Bordo-mavililer Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı antrenman öncesi kısa bir konuşma yaparak oyuncularını istekli olmalarından dolayı tebrik etti.

Spor Toto SÜper Lig'e verilen 40 günlük ara sonrası ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olmuştu. Zirve yarışında moral bozukluğu yaşayan bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek moral bulurken, Alanyaspor maçı hazırlıklarına da ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmada Giresunspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

AVCI KONUŞMA YAPTI

Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ise Giresunspor maçında tüm enerjilerini sahaya yansıtmaya çalışan oyuncularını tebrik etti. Çalışma öncesi oyuncularına yönelik kısa bir konuşma yapan deneyimli teknik adam, Giresunspor maçının artılarını ve eksilerini değerlendireceklerini ancak giren ve çıkan oyuncularının kazanma isteği ve arzusunun kendisini mutlu ettiği söyledi. Avcı, böyle devam etmeleri gerektiğini de vurguladı.

Trabzonspor, 9 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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