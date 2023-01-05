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TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI - Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Trabzonspor ile Giresunspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Akyazı Stadı'nda yapılacak mücadele Ali Palabıyık'ın düdüğüyle başlayacak. Son maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşmasından beklenmedik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Karadeniz derbisini kazanarak galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta aldığı Gaziantep FK galibiyetiyle moral bulan Giresunspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS maçı tüm detayları haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 12:36 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 12:50
TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI - Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS maçı izle

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Karadeniz derbisi ile sürüyor. Trabzonspor ile Giresunspor, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Nefes kesen mücadele öncesinde detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Giresunspor maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor

Uğurcan, Larsen, Gbamin, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.

Giresunspor

Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Eguskiza, Mejia, Görkem, Bajic, Serginho, Kuwas.

LİGDE 9. RANDEVU

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.

Trabzonspor da evinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN


AVCI'DAN ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fatih Karagümrük maçında alınan şok yenilginin ardından kadroda değişime gidecek. Edin Visca'nın sakatlığı ve Bartra'nın kırmızı kart cezası olması dolayısıyla deneyimli teknik adam bir dizi değişim yapacak. Savunmada Bartra'nın yerine Gbamin'in forma giyme ihtimali daha yüksek. Hücum hattında Visca'nın yokluğunda en büyük aday ise Djaniny olarak öne çıkıyor. Naci Ünüvar da bu bölge için ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

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