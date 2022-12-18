Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Fenerbahçe göndermesi! "Hiçbir veriye bakmak istemiyorum"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Fenerbahçe göndermesi! "Hiçbir veriye bakmak istemiyorum"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, konuşmasının bir bölümünde, "UEFA'nın sitesine girdiğinizde 2014 yılında bazı Türk takımlarının neden 2 yıl men cezası aldıkları konusunda farklı bir ifade ile karşılaşacaksınız. Türk futbolu adına yüz karasıdır. O yüzden 2014 yılı ile alakalı hiçbir veriye bakmak istemiyorum UEFA sitesinde." dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 12:34 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 12:54
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Fenerbahçe göndermesi! "Hiçbir veriye bakmak istemiyorum"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Trabzonspor'un 4 sene içinde naklen yayın gelirinden kaybettiği para kaybı 48M€"

"UEFA'nın sitesine girdiğinizde 2014 yılında bazı Türk takımlarının neden 2 yıl men cezası aldıkları konusunda farklı bir ifade ile karşılaşacaksınız. Türk futbolu adına yüz karasıdır. O yüzden 2014 yılı ile alakalı hiçbir veriye bakmak istemiyorum UEFA sitesinde."

"Süper Lig'de maç izleyen 100 kişiden sadece 11 tanesi yayıcı kuruluş abonesi. Bununla ilgili düşüncelerimizi sürekli olarak söylüyoruz. Bu tüm futbol ailesinin bireylerinin üstlenmesi gereken bir sorumluluk."

DİĞER
Bir çöküşün anatomisi Merve Boluğur! Ekran macerası 18 yaşında başlamıştı... Murat Dalkılıç ile evlenmesi felaketi oldu!
Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! 'Seni çok özledim Selçuk' dedi yürek sızlatan o satırlara Zahide Yetiş, Ece Erken ve birçok ünlüden mesaj yağdı
Dorival'den Jesus'a flaş sözler! Böyle küçümsedi
Dünya devi Kerem için bu rakamı gözden çıkardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'un borcu belli oldu!
Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Welinton kararı! Beşiktaş'ta Welinton kararı! 12:48
G.Saray için dev transfer iddiası! Milan'ın yıldızı... G.Saray için dev transfer iddiası! Milan'ın yıldızı... 12:45
Mertens taraftarın sevgilisi oldu! Mertens taraftarın sevgilisi oldu! 12:44
Ahmet Ağaoğlu konuşuyor | CANLI Ahmet Ağaoğlu konuşuyor | CANLI 12:34
Bayern Neuer'in yerine takviyeye hazırlanıyor! Bayern Neuer'in yerine takviyeye hazırlanıyor! 11:56
BB Erzurumspor - Altınordu maçı saat kaçta? BB Erzurumspor - Altınordu maçı saat kaçta? 11:49
Daha Eski
Dorival'den Jesus'a flaş sözler! Böyle küçümsedi Dorival'den Jesus'a flaş sözler! Böyle küçümsedi 11:48
Bandırmaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:42
Dünya devi Kerem için bu rakamı gözden çıkardı! Dünya devi Kerem için bu rakamı gözden çıkardı! 11:41
Devin Booker 58 sayı attı Phoenix Suns kazandı! Devin Booker 58 sayı attı Phoenix Suns kazandı! 10:59
Flaş Jesus sözleri! "Yerinde olsam..." Flaş Jesus sözleri! "Yerinde olsam..." 10:52
Trabzonspor'un borcu belli oldu! Trabzonspor'un borcu belli oldu! 10:46