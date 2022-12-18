Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Fenerbahçe göndermesi! "Hiçbir veriye bakmak istemiyorum"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda açıklamalarda bulundu.



İşte Ağaoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Trabzonspor'un 4 sene içinde naklen yayın gelirinden kaybettiği para kaybı 48M€"

"UEFA'nın sitesine girdiğinizde 2014 yılında bazı Türk takımlarının neden 2 yıl men cezası aldıkları konusunda farklı bir ifade ile karşılaşacaksınız. Türk futbolu adına yüz karasıdır. O yüzden 2014 yılı ile alakalı hiçbir veriye bakmak istemiyorum UEFA sitesinde."

"Süper Lig'de maç izleyen 100 kişiden sadece 11 tanesi yayıcı kuruluş abonesi. Bununla ilgili düşüncelerimizi sürekli olarak söylüyoruz. Bu tüm futbol ailesinin bireylerinin üstlenmesi gereken bir sorumluluk."