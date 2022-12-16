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Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Trabzonspor'un sezon başında Polonya ekibi Warta Poznan'a kiraladığı Enis Destan, samimi açıklamalarda bulundu. Genç golcü, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istediğini ifade ederken, transferine ilişkin de Bayern Münih'e dair konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 11:39
Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Polonya ekibi Warta Poznan'da kiralık olarak forma giyen Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan, sezon sonunda döneceği bordo-mavili ekiple yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini bildirdi.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Enis Destan, yaptığı açıklamada, Polonya'da adaptasyon sürecinin ardından ülkeye alıştığını söyledi.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

İlk devrenin bitimine kadar yavaş yavaş süre almaya da başladığını aktaran 20 yaşındaki oyuncu, "İkinci devrede tamamen oynayacağım bir sezon olmasını istiyorum. Onun için de çok çalışıyorum." dedi.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Enis Destan, Avrupa ile Türkiye'deki futbol arasında bazı farklılıklar olduğunu belirterek, "Onlara adapte olmaya çalışıyorum, olduğumu da düşünüyorum.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Türk futbolu ile Avrupa arasında çok fazla fark yok ama biraz daha mantalite olarak farklı." diye konuştu.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

KARİYER HEDEFİ
Trabzonspor'daki ilk sezonunda yaşadığı şampiyonluğun çok özel olduğunu, Polonya'da forma şansı bulup performansını artırmayı hedeflediğini kaydeden genç oyuncu, şöyle konuştu:

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

"Sezon sonunda Trabzonspor'a döneceğim.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Bu nedenle oynayarak gitmek, oraya hazır dönmek istiyorum.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Orada da süre bulup goller atıp bir daha şampiyonluk yaşamak istiyorum. Avrupa'da oynamak istiyorum. Favori takımım Bayern Münih.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Bayern Münih'te oynamayı hedefliyorum. Lewandowski de idolüm zaten."

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

STOPERDEN FORVETE
Alt yaş gruplarında stoper olarak görev aldığını kaydeden Enis Destan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

"Oynadığım zamanlarda bile (Altınordu) başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a forvet oynamak istediğimi dile getiriyordum.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Onun dışında da son 17 yaş altı zamanlarında kariyerime tamamen forvet olarak devam ettim.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Çok da başarılı bir sezon geçmişti, Türkiye şampiyonluğumuz vardı.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Takımın gol kralıydım.

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Ondan sonra da zaten forvet olarak devam ettim."

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

Enis Destan, 17 Yaş Altı Ligi'nde 2019'daki Adana Demirspor-Altınordu maçında haksız olduğunu düşündüğü penaltıyı dışarı attığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması! Bayern Münih...

"Ben saha içerisinde biraz daha duygularımla hareket eden bir futbolcuyum. Bunun dezavantajları oluyor tabii zaman zaman.

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