TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Ara transfer sezonunda bir yerli transfer takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer sezonunda bir yerli transfer takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Son şampiyon, Abdullah Avcı yönemininde gelecek ve gidecek oyuncuları belirliyor.
Karadeniz fırtınası bu bağlamda, adaylarını belirledi.
YERLİ TAKVİYESİ PLANI MASADA
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yönetim, yerli transfer konusunda gözünü Adana Demirsporlu Samet Akaydın'a dikti.
İSTANBUL TAKIMLARINA RAKİP OLUNACAK
Bilindiği üzere Samet Akaydın'ı Beşiktaş ve Fenerbahçe yakından takip ediyor.
Transfer sezonunun açılmasıyla beraber resmi tekliflerin yapılması bekleniyor.
Öte yandan, A Milli Takıma kadar yükselen Samet Akaydın için Trabzonspor da devreye girebilir.
Oyuncunun Trabzonlu olması, bu transferde önemli pay sahibi olacak.
29 yaşındaki stoperin transferi, bir yandan da Adana Demirspor'un elinde.
Mavi siyahlıların, Samet için isteyeceği bonservis rakamı da büyük bir öneme sahip.
SAMET'İN TERCİHİ ÖNEMLİ
Yaşanan bu gelişmelerle beraber, gözler Samet'e çevrildi.
Yıldız oyuncunun transfer tercihi de büyük önem arz ediyor.
SAMET AKAYDIN KİMDİR?
Samet Akaydın, 13 Mart 1994'te Trabzon'da dünyaya geldi.
Kariyerine İdmanocağı altyapısında başlayan Samet, daha sonra Trabzonspor altyapısına transfer oldu.
Samet, Boluspor, Arsinspor, Sancaktepe Bld., Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü gibi takımlarda da oynadı.