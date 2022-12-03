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TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, ara transfer döneminde yerli transfer takviyesi yapmak istiyor ve bu hususta, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ön plana çıkıyor. Öte yandan transfer akıbetine ilişkin, önemli bir ayrıntı söz konusu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 10:34
TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Ara transfer sezonunda bir yerli transfer takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Son şampiyon, Abdullah Avcı yönemininde gelecek ve gidecek oyuncuları belirliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Karadeniz fırtınası bu bağlamda, adaylarını belirledi.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

YERLİ TAKVİYESİ PLANI MASADA
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yönetim, yerli transfer konusunda gözünü Adana Demirsporlu Samet Akaydın'a dikti.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

İSTANBUL TAKIMLARINA RAKİP OLUNACAK
Bilindiği üzere Samet Akaydın'ı Beşiktaş ve Fenerbahçe yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Transfer sezonunun açılmasıyla beraber resmi tekliflerin yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Öte yandan, A Milli Takıma kadar yükselen Samet Akaydın için Trabzonspor da devreye girebilir.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Oyuncunun Trabzonlu olması, bu transferde önemli pay sahibi olacak.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

29 yaşındaki stoperin transferi, bir yandan da Adana Demirspor'un elinde.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Mavi siyahlıların, Samet için isteyeceği bonservis rakamı da büyük bir öneme sahip.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

SAMET'İN TERCİHİ ÖNEMLİ
Yaşanan bu gelişmelerle beraber, gözler Samet'e çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Yıldız oyuncunun transfer tercihi de büyük önem arz ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

SAMET AKAYDIN KİMDİR?
Samet Akaydın, 13 Mart 1994'te Trabzon'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Kariyerine İdmanocağı altyapısında başlayan Samet, daha sonra Trabzonspor altyapısına transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Samet Akaydın Trabzonspor'un radarında! Son karar...

Samet, Boluspor, Arsinspor, Sancaktepe Bld., Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü gibi takımlarda da oynadı.

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