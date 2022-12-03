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Trabzonspor Hull City maçının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarına son hız devam ediyor. Son olarak hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fırtına Hull City ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Trabzonspor hazırlık karşılaşmasında rakibi ile 1-1 berabere kalırken maçın ardından Abdullah Avcı A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 18:18 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 19:14
Trabzonspor Hull City maçının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor Antalya'da hazırlıklarına son hız devam ediyor. Fırtına son olarak Antalya'da Hull City ile hazırlık maçında karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan maçın ardından A Spor'a dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Abdullah Avcı maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Ön alan baskısını yoğun şekilde çalışıyoruz. Baskıyı topa hakim olmak için yapıyoruz. Dünyanın her yerinde şampiyonluğa oynayan takımlar %60-65 topla oynuyor. Oyunun büyük bölümünden mutluyum ancak yeterli değil. Hep 1 fazlasını isteyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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