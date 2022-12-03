Trabzonspor Hull City maçının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor Antalya'da hazırlıklarına son hız devam ediyor. Fırtına son olarak Antalya'da Hull City ile hazırlık maçında karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan maçın ardından A Spor'a dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Abdullah Avcı maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Ön alan baskısını yoğun şekilde çalışıyoruz. Baskıyı topa hakim olmak için yapıyoruz. Dünyanın her yerinde şampiyonluğa oynayan takımlar %60-65 topla oynuyor. Oyunun büyük bölümünden mutluyum ancak yeterli değil. Hep 1 fazlasını isteyeceğiz." ifadelerine yer verdi.