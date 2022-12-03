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Bitirim ikili

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Edin Visca, Antalya kampında form tutmaya başladı... Bosnalı yıldız, antrenmanlardaki istekli görüntüsü ile dikkat çekerken, çift kalelerde attığı goller ve yaptığı asistlerle teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Visca'nın dönüşüne en fazla sevinenlerden birisi ise Trezeguet. Takım arkadaşının yokluğunda kanat organizasyonları ağırlıklı olarak kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı oyuncu, üzerindeki baskının azalacak olması nedeniyle mutlu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Bitirim ikili

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Edin Visca, Antalya kampında form tutmaya başladı... Bosnalı yıldız, antrenmanlardaki istekli görüntüsü ile dikkat çekerken, çift kalelerde attığı goller ve yaptığı asistlerle teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Visca'nın dönüşüne en fazla sevinenlerden birisi ise Trezeguet. Takım arkadaşının yokluğunda kanat organizasyonları ağırlıklı olarak kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı oyuncu, üzerindeki baskının azalacak olması nedeniyle mutlu.

ÇOK UYUMLULAR

Visca'nın sağ kanatta oynamaya başlaması ile bu bölgede hücum aksiyonlarının artacağı öngörülüyor. Böylece Trezeguet'nin de sol kanatta daha çok boş alan bulup, daha etkili olması bekleniyor. Antrenmanlarda sürekli birlikte hareket eden ikili, saha dışında da beraber vakit geçirerek uyumlarını artırmaya çalışıyor. Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi ile başlayacak ikinci bölümde hücum organizasyonlarını Visca ve Trezeguet üzerinden şekillendirecek.

YAZICI & DJANINY GERİ SAYIMDA

Sezonun ilk bölümünde hayal kırıklığı yaşatan Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo, Antalya kampına da şanssız başlamıştı... Yusuf'un sağ kasık bölgesinde kas spazmı var. Djaniny'nin ise sağ arka adalesinde ağrı bulunuyor. Tedavileri sona yaklaşan ikilinin, birkaç gün içinde yeniden takımla çalışmalara başlamaları planlanıyor.

İLK SINAV HULL CITY

Dünya Kupası arasında Antalya'da kampa giren Trabzonspor, ilk hazırlık maçını bugün Hull City ile oynayacak. Regnum Carya Sahası'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. A Spor maçı naklen ekranlara getirecek... Avcı'nın mücadelede daha çok sezonun geride kalan kısmında forma şansı bulamayan veya az oynayan isimlere görev vermesi bekleniyor.

7 ARALIK'TA CRYSTAL PALACE

Bordo-mavililer, kamptaki ikinci hazırlık maçını 7 Aralık'ta bir başka İngiliz ekibi Crystal Palace ile yapacak. Bu mücadele saat 19.00'da başlayacak. A Spor maçı naklen yayınlayacak.

PAŞA İLE KOCAELİ'NDE

ANTALYA kampını 9 Aralık'ta tamamlayacak olan Trabzonspor, Dünya Kupası arasındaki son hazırlık maçını 10 Aralık'ta Kasımpaşa ile yapacak. Kocaeli'nde oynanacak ve A Spor'da ekranlara gelecek müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

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