Djaniny için fiyat sordular

Yabancı kontenjanı dolu olan Fırtına'da gönderilecek isimler arasında Djaniny'nin adı geçiyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu ile ilgilenen El İttifak henüz resmen kapıyı çalmış değil ancak menajerlerin kulübe oyuncu için beklenen bonservis bedelini sorduğu öğrenildi.
Yabancıkontenjanı dolu olan Fırtına'da gönderilecek isimler arasında Djaniny'nin adı geçiyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu ile ilgilenen El İttifak henüz resmen kapıyı çalmış değil ancak menajerlerin kulübe oyuncu için beklenen bonservis bedelini sorduğu öğrenildi.