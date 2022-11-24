Haberler Trabzonspor Djaniny için fiyat sordular

Djaniny için fiyat sordular

Yabancı kontenjanı dolu olan Fırtına'da gönderilecek isimler arasında Djaniny'nin adı geçiyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu ile ilgilenen El İttifak henüz resmen kapıyı çalmış değil ancak menajerlerin kulübe oyuncu için beklenen bonservis bedelini sorduğu öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Djaniny için fiyat sordular
Yabancı kontenjanı dolu olan Fırtına'da gönderilecek isimler arasında Djaniny'nin adı geçiyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu ile ilgilenen El İttifak henüz resmen kapıyı çalmış değil ancak menajerlerin kulübe oyuncu için beklenen bonservis bedelini sorduğu öğrenildi.
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