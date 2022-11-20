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Akyazı'da şölen

Socios.com, Türkiye'de ilk defa "Live the Dream" (Hayalini yaşa) organizasyonu ile Trabzonsporlu taraftarlara gerçek bir maç deneyimi yaşattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, efsane futbolcular Hami Mandıralı ve Yattara'nın da yer aldığı organizasyonda, $TRA Fan Token sahibi taraftarlar, Akyazı'da 11'e 11 mücadelesinde yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
Akyazı'da şölen
Socios.com, Türkiye'de ilk defa "Live the Dream" (Hayalini yaşa) organizasyonu ile Trabzonsporlu taraftarlara gerçek bir maç deneyimi yaşattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, efsane futbolcular Hami Mandıralı ve Yattara'nın da yer aldığı organizasyonda, $TRA Fan Token sahibi taraftarlar, Akyazı'da 11'e 11 mücadelesinde yer aldı.
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