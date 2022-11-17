Fırtına dik oynayacak

Antalya kampında taktik antrenmanların yanı sıra fiziksel calışmalara da ağırlık verecek olan bordomavili hoca, daha direncli ve mucadeleci bir takım oluşturmak istiyor. Ozellikle on alanda pres ve topu kısa surede kazanma uzerinde duracak olan Avcı, daha hızlı oynayan bir Trabzonspor ortaya cıkarmayı planlıyor. Orta sahada zaman zaman Siopis-Gbamin ikilisini birlikte kullanabilir. Karadeniz devinin teknik patronu, duran toplarla ilgili de ekstra calışmalar yaptıracak.



KAMP TARİHİ NETLEŞTİ

Trabzonspor, Katar'da 20 Kasım- 18 Aralık tarihlerinde duzenlenecek 2022 FIFA Dunya Kupası nedeniyle lige verilecek arada Belek'te kamp yapacak. Takımın 21 Kasım Pazartesi gunu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak bir hafta Trabzon'da calışacağı, 29 Kasım-9 Aralık arasında Antalya'da olacağı acıklandı.



NACİ ÜNÜVAR SINIFI GEÇTI

Ankaragücü maçında son yarım saatte forma şansı bulan Naci Ünüvar'ın performansı beğenildi. Abdullah Avcı da karşılaşma sonunda oyuncusunu tebrik etmişti. Dünya Kupası arası sonrası 19 yaşındaki sol kanadın daha fazla şans bulması bekleniyor.



ERKAN OCAKLI UNUTULMADI

Trabzonspor kulübünden Erkan Ocaklı icin paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Amansız bir hastalık nedeniyle 14 yıl once 16 Kasım 2008 tarihinde hayata veda eden değerli sanatcımız Erkan Ocaklı'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.



HEDEF FİNAL

Şampıyonlar Ligi hedefiyle başladığı sezonda önce Play-Off'ta elenen, ardından Avrupa Ligi'nde üst tura çıkamayan Fırtına, Konferans Ligi'nde devam edecek. Karadeniz devinin hedefi bu kupada finale kadar gitmek.



EVİNİN KRALI

Fırtına ilk devrede ic sahada yenilgi yuzu gormedi. 6 karşılaşmaya cıktı. Hatayspor, Gaziantep ve Sivasspor'u yendi. Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor ile berabere kaldı. Fırtına, Akyazı'da bir başka mucadele ediyor.



TOPARLANMA ŞANSI

Son şampiyon Trabzonspor, bu sezon bir duşuş yaşasa da onemli bir avantaja sahip. O da 1.5 aylık Dunya Kupası arası. Daha once hicbir sezon icinde bu kadar uzun ara olmazken, Karadeniz devi soz konusu periyodu toparlanma fırsatı goruyor.



MUHAMMET DUVARI

Fırtına, araya kadar kalesinde 16 gol gördü. Bunların tamamını Uğurcan yedi. Deneyimli eldiven 11 karşılaşmada 16 gol yedi. Muhammet Taha Tepe 2 defa maça çıktı. 0-0 biten Galatasaray derbisi ve 1-0 kazanılan Ümraniyespor maçında kaledeydi.

7 ATTI 4 YEDİ

Karadeniz devi, Akyazı'da oynadığı 6 mucadelede rakip ağları 7 defa sarsma başarısını gosterdi. Kalesinde ise sadece 4 kez gecit verdi. 6 ic saha macının 4'unde kalesini kapatarak onemli bir başarı sağladı.



BU YIL GERİDE KALDI

Son şampiyon Trabzonspor, bu sezon duşuş yaşadı. Super Lig'de son 5 haftada 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, 13 haftada 23 puan topladı ve gectiğimiz sezonki performansının tam 10 puan gerisinde kaldı.



DERBİ İLE DÖNECEK

Fırtına, Süper Lig'e geri dönüşte Şenol Güneş Stadı'nda lider Fenerbahçe ile oynayacak. Karadeniz devi, ezeli rakibini eli boş göndermesi durumunda zirve ile farkı 3'e indirecek ve tekrar yarışa iddialı şekilde ortak olma şansına kavuşacak.



GEDİKLİ İÇİN FIRSAT

Fazla forma şansı bulamayan Emrahan Gedikli icin Antalya kampı belirleyici olacak. 19 yaşındaki forvet, Gomez ve Umut Bozok'un ardında kalmış durumda.



FUTBOLU ELEŞTİRİLDİ

Karadeniz devi, Dünya Kupası arasına kadar Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez gibi yıldızlarından yeterince verim alamadı. Trabzonspor'da, sonuçlardan çok oynanan futbol eleştirilirken, tek çare 1.5 aylık Dünya Kupası arası olarak görülüyor. Visca da dönüyor.