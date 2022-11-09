Müthiş ikili

Yenilenen kadrosu ile bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen son şampiyon Trabzonspor'da iki isim formuyla takımı sırtlıyor: Bakasetas ve Trezeguet. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rolü olan Yunan 10 numara, bu dönem tam anlamıyla performansının zirvesine çıkmış durumda. 29 yaşındaki maestro, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 6 maçta da skora katkı sağlayarak tarihe geçti. Süper Lig'de de 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Bu dönem toplamda 20 maça çıkan Baka, 9 kez fileleri sarstı ve 7 de gol pası vererek şov yaptı.

18 GOLÜN 12'SİNE ETKİ

Aston Villa'dan transfer edilen Trezeguet, ilk haftalarda hayal kırıklığı oluşturan performans sergilemişti. Nwakaeme'nin boşluğunu doldurma baskısını fazlasıyla hisseden Mısırlı sol kanat, Kızılyıldız ve Gaziantep galibiyetinin mimarı olmuştu. Her geçen gün daha üretken bir kimliğe bürünen 28 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de 12 maçta 4 gol ve 1 asistle oynuyor. 21 maçta toplam 6 golü, 5 asisti var. Fırtına'nın bu sezon ligde attığı 18 golün 12'sinde gol ve asistleriyle katkıları bulunan ikili, takımın en büyük silahları.



GOMEZ ATAMIYOR

Maxi Gomez, fırsatları bir türlü değerlendiremedi. Ligdeki tek golünü Beşiktaş derbisinde atan Uruguaylı forvet, 6'sı ilk 11'de olmak üzere ligde 7 maçta görev aldı. 26 yaşındaki oyuncu, derbi dışında skor katkısı sağlayamadı.