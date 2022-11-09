Haberler Trabzonspor Müthiş ikili

Müthiş ikili

Forvetler Maxi Gomez ve Umut sustu ama süper ikili durmadı. Yunan maestro toplam 9 gol ve 7 asist; Mısırlı sol kanat da 6 gol, 5 asistle bordo-mavili takımı ayakta tutmayı bildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Müthiş ikili

Yenilenen kadrosu ile bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen son şampiyon Trabzonspor'da iki isim formuyla takımı sırtlıyor: Bakasetas ve Trezeguet. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rolü olan Yunan 10 numara, bu dönem tam anlamıyla performansının zirvesine çıkmış durumda. 29 yaşındaki maestro, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 6 maçta da skora katkı sağlayarak tarihe geçti. Süper Lig'de de 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Bu dönem toplamda 20 maça çıkan Baka, 9 kez fileleri sarstı ve 7 de gol pası vererek şov yaptı.

18 GOLÜN 12'SİNE ETKİ

Aston Villa'dan transfer edilen Trezeguet, ilk haftalarda hayal kırıklığı oluşturan performans sergilemişti. Nwakaeme'nin boşluğunu doldurma baskısını fazlasıyla hisseden Mısırlı sol kanat, Kızılyıldız ve Gaziantep galibiyetinin mimarı olmuştu. Her geçen gün daha üretken bir kimliğe bürünen 28 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de 12 maçta 4 gol ve 1 asistle oynuyor. 21 maçta toplam 6 golü, 5 asisti var. Fırtına'nın bu sezon ligde attığı 18 golün 12'sinde gol ve asistleriyle katkıları bulunan ikili, takımın en büyük silahları.

GOMEZ ATAMIYOR

Maxi Gomez, fırsatları bir türlü değerlendiremedi. Ligdeki tek golünü Beşiktaş derbisinde atan Uruguaylı forvet, 6'sı ilk 11'de olmak üzere ligde 7 maçta görev aldı. 26 yaşındaki oyuncu, derbi dışında skor katkısı sağlayamadı.

DİĞER
Biz evlendik! Ünlü şarkıcı Işın Karaca şaşırttı!
Prenses Alara! İngiliz Kraliyet Ailesi sadece onun mektubuna geri dönüş yaptı
Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...
Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...
Umut sınıfı geçemedi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
10 Kasım tatil mi, yarım gün mü?
KANLI AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi" Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi" 07:48
Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı 06:28
9 kişi Barça maçı çevirdi! 9 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
9 kişi Barça maçı çevirdi! 9 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:37
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:36
Daha Eski
Bayern'den farklı galibiyet! Bayern'den farklı galibiyet! 00:28
Bayern'den farklı galibiyet! Bayern'den farklı galibiyet! 00:28
Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler... Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler... 00:14
Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... 00:14
Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... 00:08
Buruk: İnanılmaz goller kaçtı Buruk: İnanılmaz goller kaçtı 00:00