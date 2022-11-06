Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Günün kapanış maçında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Bordo mavililerde hedef kazanarak üst sıralardan kopmamak. Konuk Konyaspor ise zorlu Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Trabzonspor Konyaspor maçı öncesi Fırtına'nın 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Vitor Hugo, Bartra, Hüseyin, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Maxi Gomez

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Diouf

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 6 Kasım Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.