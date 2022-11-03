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TRABZONSPOR FERENCVAROS CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ferencvaros maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor, H Grubu 6. hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nda kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, kazanarak gruptan çıkmak ve adını son 32 turuna yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ferencvaros maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 12:00
TRABZONSPOR FERENCVAROS CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ferencvaros maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamın, Hamsık, Bakasetas, Djanıny, Trezeguet, Umut.

FERENCVAROS: Dibusz, Botka, Mmaee, Kovacevic, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Mercier, Traore, R. Mmaee

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 93. MAÇ

Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 93. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 92 maçın 35'inde sahadan galibiyetle ayrıldı, 22 maçta berabere kaldı. Trabzonspor 35 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 126 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca maçın kadrosunda olmayacak.

AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 146 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

AVRUPA PERFORMANSI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 146 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası-Avrupa Ligi 92 35 22 35 126 128
UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
UEFA Konferans Ligi 4 - 2 2 5 9
Toplam 146 52 37 57 188 203

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