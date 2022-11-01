Ömür'lük imza

Trabzonspor'da iç transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer eylül ayında Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Denswil ve Djaniny ile sözleşme uzatmıştı. Karadeniz devi, 2024'te mukavelesi bitecek Abdülkadir Ömür ile de yeni anlaşma imzaladı. 23 yaşındaki 10 numara ile uzun süredir devam eden görüşmeler mutlu sonla bitti. Genç orta saha ile 2027 yılına kadar yeni sözleşme yapıldığı öğrenildi. 9 milyon TL kazanan oyuncuya yeni sözleşmede yıllık 20 milyon TL ödeneceği belirtildi.

ÜCRETİ UĞURCAN İLE EŞİTLENDİ

En son 2021'de sözleşmesi 2024'e uzatılan ve yıllık ücreti 9 milyon TL'ye çıkarılan Ömür, birçok oyuncuya yapılan maaş düzenlemesi nedeniyle iyileştirme bekliyordu. Yönetim, 1.68 boyundaki futbolcunun beklentisini karşılayıp kafasını rahatlattı. Geçtiğimiz yılki şampiyonlukta önemli katkılar yapan Ömür'ün bu dönem de formunu yakalaması bekleniyor. Eylül ayında sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılan Uğurcan'ın da ücreti 20 milyon TL'ye yükseltilmişti. İki oyuncunun parası eşitlenmiş oldu.

ŞAMPİYONLUK YILINDA REKOR

Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa büyük katkı vermişti. Bordo-mavili futbolcu, 2016-17'de 2 maçta 14 dakika forma giydiği sezonun ardından en golcü dönemini yaşadı. 2017-18'de 29 maçta 3, 2018-19'da ise 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden genç oyuncu, 2019- 20'de 14 müsabakada 3, 2020-21'de 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Abdülkadir Ömür, geçen yıl 31 maçta 7 gol atarak diğer sezonları geride bıraktı.

Trabzonspor ile 171 maça çıkan Ömür, 23 gol atarken, 27 de asist yaptı. 10 kez de A Milli Takım'ın formasını giydi.

Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki orta saha, 871 dakikada 1 gol ve 1 asist üretti.

TARİHE GEÇMİŞTİ

UEFA'nın 'Türk Messi' diye tanıttığı Abdülkadir Ömür, 16 yaşında A takımda görev alarak bordomavililerin tarihine geçmişti. Daha önce bu rekor, 17 yaşında A takım ile maça çıkan Hami Mandıralı'ya aitti.