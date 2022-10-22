TRABZONSPOR HABERLERİ - Kadın futbol takımının yeni transferleri için imza töreni!

Trabzonspor kadın futbol takımında yeni transferler için imza töreni düzenlendi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Kadın futbol takımımızın yeni transferleri için Medical Park Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni transferlerimiz Ijeoma Queenth Daniels, Shokhista Khojasheva, Nargiz Hajiyeva, Aytaj Sharifova, Tamari Tatuashvili, Mfwamba Balongo Grace, Damla Çoban, Emine İsen, Gizem Yazıcı, Pelin Nur Çelebi, Sedanur İnce, Eda Duran ve Ceyda Aytemiz ile sözleşmeleri uzatılan oyuncularımız Ayşe Taslak, Arife Şentürk, İrem Yılmaz, Beyza Emine Saruhan, Meryem Küçükbirinci, Feyza Akdağ, Esra Deveci, Yaren Kılıçlı, Rabia Demir, Nevcan Keleş, Emine Gül Yılmaz, Berra Bayraktar ve Eslem Aydemir yer aldı.

Törende konuşan Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, "Aramıza yeni katılan arkadaşlara 'Hoş geldiniz' diyorum. Geçen sezon ligde sıkıntılı bir süreç yaşadık. Geçen sezon bu takımı kurduğumuzda yaptığım konuşmada, 'Şartlar ne olursa olsun burası Trabzonspor… Trabzonspor formasını üzerinde taşıyan sporcu topluluğu ve takımının hedefi her zaman zirvedir' demiştim. Geçen sezon sıkıntılı bir süreç vardı. Çok kısa bir zamanda kurulmuştuk. Hocalarımızın bu konuyla alakalı olarak öne sürmüş oldukları mazeretleri de belirli ölçüde kabul ettik ama bu sene farklı bir yapı var. Tabii ki şampiyonluk her zaman en büyük hedeftir. 10 yıllık süreçte Hakkari'nin, Karagümrük'ün, Fenerbahçe'nin çok iddialı olduğu, Beşiktaş'ın şampiyonluklarının bulunduğu ligde bizim ikinci senemiz. Her yıl üzerine koyarak gitmek zorundayız. Ligin son maçlarına kadar Play-Out'a kalma gibi bir riski yaşamak Trabzonspor kalibresindeki veya Trabzonspor adını taşıyan bir takıma yakışmaz. Bu nedenle dirençli ve Trabzonspor adına yakışır bir mücadele istiyorum. İnşallah A takımımızın ve U19 takımımızın elde ettiği başarıların benzerlerini siz değerli kadın futbol takımımızdan bekliyoruz. Bunu başaracağınızdan da en ufak bir endişem yok. Hayırlı ve başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Allah hepinizi sakatlıklardan ve futbolun olumsuzluklarından korusun. Başarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.